Украинские военные анонсировали месть за кровавое воскресенье в Сумах, поэтому это уже второй удар по военным преступникам.

В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ повторно атаковали место дисклокации 112-й гвардейской ракетной бригады. Именно эта бригада ударила баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, момент атаки беспилотников на воинскую часть, где базируется 112 бригада, очевидцы сняли на видео. Кадры появились в сети.

На видео видно, что в Шуе после ночной атаки вспыхнул пожар. Местные утверждают, что 112 бригада ВС РФ подверглась повторной атаке.

ASTRA геолокувала, что съемка видео велась на Кооперативной улице в Шуе, что непосредственно за воинской частью, примерно в 180 метрах от военного городка 112-й гвардейской ракетной бригады.

Впрочем, по кадрам невозможно установить, какое именно здание горит на территории части.

Власти Ивановской области объявляли режим опасности атаки беспилотников в Шуе около 4:30. Утром в минобороны страны оккупанта заявили о массированной атаке беспилотников. Россияне утверждают, что якобы сбили 71 борт. В то же время Ивановскую область в отчете не указывают.

Месть за Сумы

Как писал УНИАН, 13 апреля оккупанты нанесли удар по центру Сум баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 34 человека, среди них - двое детей. Еще 119 человек получили ранения.

Удар по центру города был нанесен двумя баллистическими ракетами. Одна из них была с кассетным боеприпасом для максимального поражения.

В ответ на атаку на мирное население в Вербное воскресенье в ВСУ поклялись отомстить России за Сумы. Генштаб объявил, что Россия получит в ответ ярость украинцев и неотвратимое возмездие.

В то же время 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада подготовила снаряды, на которых было написано "За Сумы". Военные пообещали, что будут уничтожать врага с особой яростью.

16 апреля в российском городе Шуя Ивановской области прогремели взрывы. В местных пабликах сообщили, что речь идет об атаке беспилотников. Дроны ударили по ракетной бригаде, которая осуществляла атаку на Сумы.

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