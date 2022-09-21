Также он подчеркнул, что мир не признает результаты путинских псевдореферендумов на оккупированных частях Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что если стремиться к реальному окончанию войны, нельзя принимать мир на условиях Кремля.

Как сообщает Spiegel, Шольц начал речь с того, что подчеркнул важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве более сильного", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

Говоря о войне РФ против Украины, он назвал действия Путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.

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Он назвал анонсированные псевдореферендумы РФ новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше Кремль может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".

"Если мы хотим, чтобы война Путина кончилась - мы не можем быть равнодушными к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мира, продиктованного Россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения", - подчеркнул Шольц.

При этом канцлер не сказал, какую реакцию предлагает в ответ на проведение Россией фейковых референдумов.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Французский лидер заверил, что международное сообщество их не признает.

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