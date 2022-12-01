Украинские подразделения сбили БпЛА, вероятно, типа "Орлан-10".

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины поразили 7 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники (ВВТ), склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных объектов противника.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06.00, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава и ВВТ, склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных объектов противника.

Также отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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В Генштабе сообщают, что украинские подразделения сбили БпЛА, вероятно типа "Орлан-10". Информация уточняется.

Новые потери оккупантов: поражения РФ на фронте

По состоянию на 30 ноября, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла 88 тысяч 880 путинских вояк. За минувшие сутки украинские военные уничтожили 500 российских оккупантов.

Вчера стало известно, что ВСУ в очередной раз мощно ударили по врагу. Больницы на оккупированных территориях переполнены военными РФ. Впоследствии также появилась подробная информация о один из ударов по рашистам. Так, ВСУ уничтожили около 100 оккупантов, уничтожено 5 единиц техники.

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