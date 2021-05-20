По словам президента Украины, другого шанса нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно завершить войну на Донбассе сейчас, когда Владимир Путин находится на посту президента Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

Читайте такжеВстреча Путина с Байденом: в ТКГ прогнозируют новое обострение на Донбассе«У нас нет шанса другого с вами. Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю», - заявил он.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

Сегодня, 20 мая, Зеленский на пресс-конференции по итогам его двух лет работы на посту президента Украины вновь выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров