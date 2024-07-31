Сообщается, что всего за минувшую ночь в Беларусь залетели не менее пяти дронов-камикадзе этого типа.

Авиационный эксперт Валерий Романенко ответил, смогут ли в Беларуси обвинить Украину в атаке дронами, после того, как несколько запущенных Россией Shahed в ночь на 31 июля залетели на их территорию.

"Мы не можем направлять дроны запущенные из российских пусковых установок. Все. Все вопросы к Путину и соответствующему начальнику генерального штаба, дающему распоряжение на очередной удар. Более подробные вопросы на более низких уровнях - к программистам, которые заносили программу полетов этих дронов. Мы здесь ни при чем. И ни разу вопросов к Украине с белорусской стороны не возникало" - заявил эксперт, передает "Обозреватель".

По его словам, если российские дроны залетят в Беларусь и что-то поразят, нашей ответственности в этом не будет - любая экспертиза на месте падения легко идентифицирует, чем это БПЛА.

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"Чем больше залетает в Беларусь, тем лучше для нас. Тем меньше падает на территории Украины. Мы должны, как говорится, поощрять такие случаи", - считает Романенко.

Дроны Shahed залетели в Беларусь - что известно

По обновленным данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в ночь с 30 на 31 июля произошел самый массовый заход Shahed в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга. Есть информация, что всего за минувшую ночь в Беларусь залетели не менее пяти дронов-камикадзе этого типа.

"Большинство дронов после захода сразу уходили вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и далее обратно в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до г. Столин (Брестская обл.)", - говорится в сообщении.

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