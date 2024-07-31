По крайней мере часть дронов могла быть другой модели, а не привычными уже "Шахедами".

Этой ночью Украину атаковали, вероятно, не уже привычные "Шахеды", а их более дешевая версия "Гербер". Об этом сообщил в своем Телеграм эксперт по военной связи и системам РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не Шахеды, а новые дешевые Герберы. Или атака была комбинированная. Об этом свидетельствует много фактов", - сообщил он.

По словам эксперта, именно этим может объясняться и большое количество запущенных врагом беспилотников, и тот факт, что всех их удалось сбить. По мнению "Флеша", настоящей целью этой атаки было истощить украинскую ПВО.

Эксперт также прокомментировал обнародованное военными видео падения одного из сбитых сегодня дронов.

"Шахед так не горит и так медленно не падает. Такого видео падения Шахеда в штопоре никто не видел. Легкая Гербера из фанеры и пенопласта, считаю, именно так и горит и падает", - написал Бескрестнов. Он отметил, что стоит дождаться, пока специалисты исследуют обломки.

Ночная атака "шахедов" по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 31 июля враг совершил наиболее массированную дроновую атаку на Украину за длительное время. Всего было запущено 89-ть беспилотников, которые предварительно идентифицировали как Shahed.

Основным направлением удара была Киевская область. Как заявили в воздушных силах, все беспилотники удалось сбить. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

По словам командующего Воздушных сил генерал-лейтенанта Николая Олещука, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

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