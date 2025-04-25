Прежде всего изменилась тактика применения дронов, говорит Снегирев.

Российские оккупационные войска изменили стратегию ударов по Украине. Если раньше РФ била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, сейчас враг атакует исключительно жилые районы городов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. Он акцентировал, что из-за атак со стороны врага погибает и получает ранения много гражданских украинцев.

По его словам, прежде всего изменилась тактика атак РФ с применением ударных дронов. Сейчас такие атаки имеют "роевой характер".

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"То есть когда сосредотачивается от 10 и более БпЛА, и с потолка в 2-2,5 тыс. км вне зоны досягаемости украинских мобильных групп дроны резко начинают пикировать именно по жилым микрорайонам украинских городов, сводя на нет возможности украинской системы ПВО", – пояснил он.

Кроме того, противник часто использует тактику двойных ударов – сначала атакуются гражданские объекты с максимальным количеством жертв среди мирных украинцев. Когда к ликвидации последствий удара приступают спасатели и медики, РФ наносит новый удар.

"Это тактика террористов. Тактика, которая должна, по мнению россиян, создать максимальное количество жертв не только среди мирного населения, но и, соответственно, среди медиков, работников ГСЧС и других служб, которые вовлечены в нейтрализацию российских атак", – резюмировал он.

Атаки РФ по Украине

24 апреля Россия массированно атаковала Украину, применив 215 средств поражения. В Киеве враг нанес удар по жилым домам. Погибли 12 человек, десятки пострадавших. Продолжается разбор завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью баллистической ракеты, произведенной в КНДР. Украинские спецслужбы проверяют детали.

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