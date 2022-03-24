За последние две недели их там было зафиксировано более 30.

И. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отмечает, что сейчас большинство пожаров в Зоне отчуждения локализованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Пожары в Зоне отчуждения отслеживаются благодаря спутниковым снимкам NASA... Видимо, за последние две недели было более 30 пожаров зафиксировано. К 21 марта, в последнюю неделю было зафиксировано 5 дополнительных пожаров. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализовано. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение", - рассказал стрелок.

Он отметил, что сейчас погодные условия способствуют тому, чтобы пожары не распространялись.

"Но эта ситуация может меняться. Потому что весна, скоро лето и такие условия могут быть угрожающими", - отметил чиновник.

Стрелок также отметил, что эта ситуация в зоне отчуждения - это "или результаты каких-то боевых действий, или кому-то захотелось поиграть с огнем, потому что кто-то абсолютно не понимает той угрозы, которую несет этот пожар, в том числе для тех оккупантов, которые там находятся".

Как сообщал УНИАН, 23 марта международное агентство по атомной энергии в Twitter сообщило, что Украина известила их о том, что "пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС". "В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства", - говорится в заметке.

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