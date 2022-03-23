На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, попавших в руки врага.

В зоне отчуждения российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект, направленный на совершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами, был успешно реализован в 2015 году.

"Почти 100 единиц самого современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе", - уточнили в агентстве.

Так, лаборатория выполняла стратегические и уникальные функции.

В частности, проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения физическими, химическими и радиационными показателями; аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов спецификаций; разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации.

Кроме того, предоставление аналитических услуг в вопросах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за выполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с РАО; консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах о путях реализации Концепции развития зоны отчуждения (перезахоронения РАО, выбор площадки для создания могильника РАО, мониторинг зоны отчуждения и тому подобное); экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с РАО (объекты зоны отчуждения, НАЭК "Энергоатом" и др).

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", - добавили в ведомстве.

Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования предупредила, что в будущем радиационный фон в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может существенно ухудшиться.