Несколько дней назад с помощью спутников НАСА в зоне отчуждения зафиксировали до пяти пожаров.

В Киеве и на двух атомных электростанциях было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое "не является существенным поводом для беспокойства".

Об этом говорится в сообщении на странице Международного агентства по атомной энергии в Twitter.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МАГАТЭ продолжает сотрудничать с органом ядерного регулирования Украины для получения дополнительной информации о пожарной ситуации возле Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщал УНИАН, 23 марта и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что министерство сейчас не фиксирует превышение радиационного фона в городах.

По его словам, несколько дней назад с помощью спутников НАСА в зоне отчуждения зафиксировали до пяти пожаров, но они были быстро локализованы, сейчас там возгораний нет.