Среди пострадавших есть дети.

Ночью во вторник, 13 февраля, российские оккупационные войска обстреляли город Селидово в Донецкой области. Под завалами разрушенного дома ищут людей.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен около 23:30, захватчики попали в пятиэтажку. В результате обстрела полностью разрушены 12 квартир в одном из подъездов.

Среди раненых - двое детей 2007 и 2016 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Из-под завалов спасли одного раненого, существует вероятность, что там находятся еще четыре человека. Продолжается спасательная операция.

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Удары по Селидово: последние новости

Как известно, украинский город не впервые страдает от российского обстрела. 15 ноября захватчики ударили по Селидово четырьмя ракетами С-300, убив четырех человек и повредив шесть многоквартирных домов и 20 частных.

В ночь на 12 февраля российские войска обстреляли частный сектор города тремя ракетами С-300. В результате атаки получила ранения 63-летняя женщина и двое ее внуков в возрасте 10 и 17 лет.

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