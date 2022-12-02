Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из них-с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

СБУ показала щемящее видео, как вчера с российского плена возвращались 50 украинских героев.

В ведомстве сообщили, что среди освобожденных - защитники из Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Всего удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.

В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

У большинства из освобожденных украинцев есть ранения и травмы. Некоторые из них - с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться. Все они будут проходить медицинские обследования, лечение и реабилитацию.

Обмен военнопленными

Очередной обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, а самому старшему - 59.

С 24 февраля с русского плена уже вернули более 1,3 тыс. украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: