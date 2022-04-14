Под натиском Вооруженных сил Украины российские оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть.
Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов Службой безопасности Украины.
"Чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного", – рассказали в ведомстве.
В частности, один из российских оккупантов говорил своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине.
"А поскольку видит, что: "кто много себе здесь чего взял... там деньги, золото, короче... или не выжили, или их ранили", решил избавиться от награбленного. Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам: "Короче, я все ...доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал...", – говорится в сообщении.
А между тем оккупанты, понимая, что у них есть только два пути – либо 200-ым, либо 300-ым – готовят предсмертные просьбы своим близким.
Накануне в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения РФ признали, что они несут существенные потери в Украине. В то же время агрессор оправдывает отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".