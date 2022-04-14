Чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного.

Под натиском Вооруженных сил Украины российские оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть.

Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов Службой безопасности Украины.

"Чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного", – рассказали в ведомстве.

В частности, один из российских оккупантов говорил своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине.

"А поскольку видит, что: "кто много себе здесь чего взял... там деньги, золото, короче... или не выжили, или их ранили", решил избавиться от награбленного. Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам: "Короче, я все ...доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал...", – говорится в сообщении.

А между тем оккупанты, понимая, что у них есть только два пути – либо 200-ым, либо 300-ым – готовят предсмертные просьбы своим близким.

Накануне в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения РФ признали, что они несут существенные потери в Украине. В то же время агрессор оправдывает отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".

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