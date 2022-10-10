Сейчас большое количество людей пытается позвонить близким и читать новости в интернете.

Сбои в работе телефонной и интернет связи возникли из-за большой нагрузки на сети потому, что украинцы звонят своим близким из-за ракетного террора России.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире одного из телеканалов.

"Есть сейчас трудности. Нужно понимать, что сейчас большой спрос и нагрузка на сеть. Большое количество людей пытается позвонить близким и узнать, как они. Все сейчас сидят в мобильном интернете, читая новости, поэтому сейчас большая нагрузка, и в том числе из-за этого есть определенные сбои", - сказал он.

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Смирнов считает, что россияне продолжат атаковать объекты критической инфраструктуры, чтобы запугать украинцев.

Ракетный террор Украины

Справка УНИАН. Утром 10 октября россияне массово обстреливают территорию Украины, в том числе энергетические объекты.

Уже зафиксированы "прилеты" в Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком и других городах. В некоторых городах исчезло электроснабжение.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на сейчас по Украине с утра было выпущено 83 ракеты, 43 из которых уничтожены силами ПВО.

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