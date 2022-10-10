В ведомстве подчеркнули, что ракетные удары свидетельствуют о бессилии РФ на поле боя.

Российские ракетные удары по областных центрах Украины свидетельствуют о том, что оккупанты бессильны против украинских воинов на поле боя.

Об этом говорится в Twitter Минобороны.

В частности, ведомство опубликовало короткое обращение к россиянам и анонсировало месть.

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"Итак, русские, вы на самом деле думаете, что ракетными ударами по мирным городам можно компенсировать свое бессилие на поле боя? Вы просто не понимаете, не так ли - ваши террористические удары только делают нас сильнее. Мы идем за вами", - говорится в сообщении.

Ракетный удар России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет. 41 из них уничтожена украинской системой противовоздушной обороны, сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людей: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

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