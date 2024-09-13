Наибольшее количество вражеских самолетов наблюдается над западным побережьем Крыма.

Во время операции в акватории Черного моря спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ. Представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, станет ли россиянам теперь опаснее летать.

"Такие выводы я не готов делать, озвучивать... Но здесь надо отметить, что, к сожалению, в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует на постоянной основе. И не могу сказать, что чувствуют себя они там уверенно, но количество самолето-вылетов значительное", - сказал спикер.

По его словам, в основном это касается как раз западного побережья Крыма.

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"То есть, это ближе к нам..., и также касается южного побережья Крыма. Там в какой-то момент эта ситуация должна измениться, так же как она изменилась с присутствием российских кораблей в Черном море. Но пока еще забегать вперед и говорить о каких-то изменениях обстановки на таком уровне я не могу", - добавил военный.

ГУР сбило российский истребитель над Черным морем - что известно

Напомним, на днях во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Говорилось, что оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

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