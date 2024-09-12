ГУР сбило российский истребитель над Черным морем (видео)

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Отмечается, что истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Война в Украине - потери врага

Как сообщал УНИАН, в Генштабе утром обновили потери врага, там отмечается, что наши защитники ликвидировали за сутки 1 тыс. 270 российских оккупантов. Также уничтожено 11 танков, 17 ББМ и самолет врага.

Об исчезновении самолета РФ в ночь на 11 сентября сообщал телеграмм-канал "Крымский ветер". Он якобы взлетел с аэродрома "Саки" для пусков ракет Х-31П, однако исчез с радаров. "Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П. Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, (стреляли по башням в море) после чего исчез с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край России). Сейчас в летных частях суета по невозврату борта на аэродром", - говорилось в сообщении.

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