Захватчики пытались достать со дна затонувший корабль и взорвать его.

В пятницу, 1 июля, в порту оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы. Их устроили русские.

Об этом пишет Telegram-канал " Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Сегодняшние взрывы - результат подрывов оккупантами затопленного украинскими воинами большого десантного корабля "Саратов". Русские безрезультатно пытаются поднять его со дна моря и взорвать.

Вчера в порту также раздавались взрывы. По свидетельству очевидцев, россияне также предпринимали попытки взорвать "Саратов".

"Бердянск. Все взрывы, которые были слышны в Бердянске — это результат подрыва орками своего затонувшего корабля "Саратов". Сегодня, кстати, они опять его взрывают, но у них это сделать ну никак не получается", - отметили авторы канала.

Канал "Запорожье. Инфо" отмечает, что "Саратов" не хочет умирать второй день подряд. Журналисты издания также опубликовали фотографии с места происшествия.

Напомним, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен в самом начале полномасштабной войны.

Накануне бегства россиян с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны РФ утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта. Это уже стало причиной для мемов, которые всколыхнули соцсети.

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