Криптовалюта помогает российским компаниям обходить западные санкции и закупать товары двойного использования.

Российские посредники используют криптовалюту, чтобы избежать санкций США и закупать запчасти для дронов и другого высокотехнологичного оборудования.

Как пишет The Wall Street Journal, российский контрабандист в Китае Андрей Зверев получил запрос от концерна "Калашников" на электрозапчасти для беспилотников. Издание отмечает, что контрабандист передал заказ в конце 2022 года дистрибьютору электроники в Гонконге. Однако США пытались прервать такие сделки, и даже китайские банки, которые остерегались санкций, блокировали платежи из России.

"Решение: Зверев использовал криптовалюту Tether, чтобы перевести миллионы долларов средств от "Калашникова" его поставщику", - отмечает издание. При этом, описывая транзакцию через несколько месяцев в сообщениях группе россиян, Зверев предложил такую же услугу, отмечая, что может доставить "все необходимое для истребления друг друга". Оплата, отметил он, "в идеале криптовалютой, конечно"

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Tether стал одним из стандартных методов оплаты на черном рынке в мире. Цифровая валюта утверждает, что она обеспечена друг к другу долларом США. Но в отличие от эмитированных правительством долларов в банковской системе, органы власти имеют ограниченные возможности отслеживать их использование во всем мире, пишет WSJ.

Отмечается, что ежедневно в Tether переходят из рук в руки 120 миллиардов долларов - часто примерно вдвое больше, чем в биткойн. В 2023 году общая сумма транзакций составила более 10 триллионов долларов, что почти равно по объемам платежному гиганту Visa.

"Для военной машины Владимира Путина Tether стал незаменимым. Это помогает российским компаниям обходить западные санкции и закупать товары так называемого двойного использования, которые используются для беспилотников и другого высокотехнологичного оборудования. Импортеры, работающие с такими товарами, осуществляют переводы в рублях на счета в российских банках, которыми управляют посредники, а те в свою очередь конвертируют рубли в Tether и выплачивают местную валюту своим иностранным поставщикам в таких местах, как Китай и Ближний Восток", - объясняет WSJ.

Россия использует криптовалюту для избежания санкций

Ранее сообщалось, что США и Великобритания проверяют криптовалютные переводы на российскую биржу на сумму 20 миллиардов долларов. Платежи, ставшие предметом проверки, проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether.

Расследование показывает, что Западу по-прежнему не удается решительно перекрыть поток денег в Россию, несмотря на создание режима санкций, гораздо более масштабного, чем многие наблюдатели считали возможным. России удалось избежать широко предсказанного экономического краха благодаря созданию обширной сети бэкдоров и обходных путей, включая оффшорные переводы нефти, обмен технологиями через третьи страны и зашифрованные операции с цифровой валютой.

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