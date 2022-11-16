Лидеры "Большой двадцатки" самым решительным образом осудили российскую агрессию, выяснили журналисты.

"Большая двадцатка" (G20) на саммите в Индонезии согласовала совместное заявление с жесткой позицией насчет войны России против Украины.

Лидеры G20 в среду, 16 ноября, сделали заявление, в котором говорится, что они "самым решительным образом осуждают" агрессию РФ против Украины, пишет Reuters.

По данным западных СМИ, обнародованных 15 ноября, в проекте 16-страничной совместной декларации лидеров "Большой двадцатки" говорилось, что большинство членов резко осудили войну против Украины.

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Один из европейских дипломатов сказал, что были другие взгляды и разные оценки ситуации и антироссийских санкций.

Глава Министерства иностранных дел России говорил, что его страна настаивала на внесении изменений в формулировки, которые касались осуждения ее действий.

Саммит "Большой двадцатки" на Бали - что стоит знать

Мероприятие началось на индонезийском острове Бали 15 ноября. Президент России Владимир Путин не поехал на саммит, вместо него на остров отправился Сергей Лавров.

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал видеообращение к лидерам G20, в котором сказал, что настало время, когда война РФ должна быть остановлена.

Стоит отметить, что 15 ноября Лавров сбежал с Бали как раз перед массированным обстрелом Украины со стороны России.

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