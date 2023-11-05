Соответствующие кадры показала мониторинговая группа.

В Украине замечено движение подбитой техники Российской Федерации, которая пострадала в боях с ВСУ.

Соответствующие кадры показала мониторинговая группа "Крымский ветер". Отмечается, что кадры удалось снять случайному очевидцу передислокации РФ.

"Публикуется с задержкой в целях безопасности "наших глаз", - говорится в сообщении.

Технику враг везет с фронта через временно оккупированный Крым, подчеркивает проект. Отмечается, что данную информацию уже получила армия Украины.

РФ начала движение грузовиков с БК с Донецкой области

1 ноября партизаны зафиксировали движение российских грузовиков с БК в пределах Донецкой области. Враг перемещал военный ресурс из Новоазовска по направлениям Мангуш и Никольское, уточнил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Он спрогнозировал, что вскоре с оккупантами случится новый эпизод "бавовны" и отметил, что враг начал действовать опрометчиво: ранее Россия боялась стягивать свои запасы в одно место.

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