Большинство американских БМП, которые находятся сейчас в ремонте, были повреждены, по словам журналистов, взрывами мин.

На фронте было уничтожено около 10 американских Bradley, еще около 20 получили повреждения разной степени - некоторые БМП пришлось отправлять на ремонт в Польшу, пишет The Washington Post со ссылкой на комментарий високопоставленного представителя Пентагона и данные OSINT-сообщества Oryx.

Журналисты верифицировали Bradley только у 47-й ОМБр ВСУ, которая участвует в боях на Запорожском направлении. Сообщается, что подбитую технику весьма успешно чинят сами военные.

Потери в технике украинских бойцов не смутили и были ожидаемы во время штурмов российских позиций. В то же время военные хвалят Bradley - даже в случае подрыва на противотанковой мине экипаж получает незначительные травмы. Большинство американских БМП, которые находятся сейчас в ремонте, были повреждены, по словам журналистов, взрывами мин.

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В Пентагоне на условиях анонимности сообщили WP, что из-за отсутствия у Украины эффективной авиационной компоненты ВСУ не могут использовать Bradley в полной мере.

Ремонт некоторых Bradley может занять всего несколько часов. Другим нужно несколько дней. Некоторые автомобили помечены как "доноры", что означает, что ВСУ снимают пригодные для использования детали для установки на другие, менее поврежденные БМП, а затем заполняют "донора" сломанными деталями для ремонта в Польшу. Военные жалуются, что сейчас чувствуют нехватку запасных частей.

В Польшу же было отправлено, по данным Пентагона, менее 10 Bradley, а в некоторых случаях в Украину отправляли новые БМП, чтобы не ждать возвращения починенной техники неделями.

Потери ВСУ и РФ - уничтоженные Bradley и Leopard

Согласно опубликованной в СМИ информации и подтверждениям со стороны самих бойцов, в первые недели контрнаступления ВСУ понесли большие потери, в том числе в западной технике.

К причинам, которые затрудняют Украине контрнаступление, аналитики причисляют фортификационные сооружения оккупантов по всей линии фронта, активность российской авиации и работу РЭБ, которая глушит связь украинским бойцам.

В частности, как установили OSINT-исследователи, 47-я ОМБр в ночь на 7 июня во время разведки боем возле Малой Токмачки Запорожской области потеряла не менее 4 Bradley и, по меньшей мере, один Leopard 2A4. Бойцы потерпели поражение из-за аэроразведки ВС РФ, которая заранее обнаружила движение колонны защитников и навела по ней артиллерию.

Потери понесла и 37-я ОМБр. Как рассказали в разговоре с американскими журналистами военные этой бригады, во время штурма оккупантов, в группе из около 50 людей 30 не вернулись - были убиты, ранены или взяты в плен противником. Кроме того, французские "легкие танки" AMX-10 RC были недостаточно бронированными, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не впереди.

Тем не менее, по данным WSJ, российские потери вскоре "вышли вперед", хотя именно Россия находится в активной обороне и, по логике, должна нести меньшие потери. Об этом же заявлял военный Валерий Маркус из 47-й ОМБр.

Россия воспользовалась моментом и начала тиражировать фейки о якобы куче подбитых Bradley и Leopard. За немецкие танки пропагандисты нередко выдавали, в частности, подбитую российскую технику либо с/х технику.

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