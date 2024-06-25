Ранее о перемещении новых систем ПВО России сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

Появление в Крыму новых российских комплексов С-500 не сможет показать что-то кардинально новое в работе ПВО РФ, заявил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Принципиальная разница со старыми комплексами в электронной начинке. Которая, кстати, является достаточно сложной теперь для россиян в смысле экспорта. Ведь Россия такую электронику сама не производит. Но каких-то новых принципиальных решений, которые позволят противостоять системам вооружения, которое применялось по Крыму - принципиальных решений, принципиальных изменений в этом решении нет", - заявил Плетенчук.

Спикер утверждает, что "это является основным элементом".

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С-500 в Крыму: что известно

В середине июня, на фоне массового уничтожения российских систем ПВО в Крыму, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что РФ привезла на территорию временно оккупированного полуострова свои новейшие системы ПВО С-500.

Производство самой системы С-500 в России началось еще в 2002 году. При этом все разработки того времени на деле, как правило, оказываются использованием наработок СССР 80-х годов.

Newsweek подсчитало, что в настоящее время Россия располагает лишь одним действующим полком С-500, который обычно предполагает наличие двух батальонов с двумя зенитными батареями в каждом.

Между тем, по мнению эксперта Анатолия Храпчинского, новейшие российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 на самом деле не демонстрируют никакой феноменальной эффективности. А переброска этих систем в Крым является ничем большим, как просто показательным шагом России.

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