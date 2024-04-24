В РФ приписывают этому комплексу какие-то уникальные возможности.

Россия заявила о первой поставке в войска новейших зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей", которые сами же прозвали "пятым поколением" по известной только им классификации.

Как пишет Defence Express, этому вооружению россияне приписывают уникальные возможности. В частности, дальность поражения целей в 500 или даже 600 км.

Отмечается, что разработка комплекса с возможностями противоракетной обороны началась в 2002 году. При этом все разработки того времени на деле, как правило, оказываются использованием наработок СССР 80-х годов.

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Несмотря на это работы над С-500 постоянно затягивались. Испытания должны были проходить в 2010-2015 годах с началом серийного производства в 2014-м. Однако в результате все сместилось на 10 лет вперед, если верить заявлениям Кремля.

По словам экспертов, сама С-500 не является чем-то новым, поскольку это лишь результат дальнейшего развития советских С-300В и модернизации С-300 под названием С-400.

"Если взять ракеты к С-500, то там можно увидеть 40Н6М от С-400, а также новую 77Н6-Н, которая является версией ракеты 9М82 от С-300В, но с более мощной первой ступенью. Задача 40Н6 - сбивать аэродинамические цели, при этом на исключительно "бумажной" дальности в 380 км, для реализации которой необходимо использовать А-50. Задача 77Н6-Н - бороться с баллистическими ракетами. Для нее как раз и декларируется дальность до 500-600 км, но речь также идет "бумажный параметр", потому что главное требование для этой ракеты не бить далеко, а работать противоракетой", - пишет издание.

Как добавляется, главный недостаток 9М82 заключается в том, что она не имеет функции кинетического перехвата, а только функцию близкого подрыва. То есть это технологии Patriot PAC 2 с ракетой GEM-T.

Хотя россияне утверждают, что С-500 якобы может перехватывать цели в космосе, эти заявления вызывают активный скепсис даже в самой РФ, потому что аэродинамические рули 77Н6-Н намекают на невозможность экзоатмосферного перехвата. При этом в описании С-500 прямо указано, что задача ЗРК - перехватить баллистические ракеты на их конечных участках, то есть уже в атмосфере.

"Что касается РЛС, то к 91Н6 от С-400 добавили станцию дальнего обзора 60К6 и две стрелковые 77Т6 и 76Т6 точно не установленного назначения. Их параметры точно неизвестны, но указано, что они должны работать в Х-диапазоне. Также задекларирована возможность одновременной работы по 10 баллистическим целям. Таким образом именно в такой версии С-500 вообще никаким образом не вызывает никаких "вау-эффектов". По сути речь идет о попытке РФ в течение нескольких десятилетий разработать и поставить на вооружение комплекс, возможности которого уже являются спорными. Потому что в лучшем случае речь идет о намерении получить нечто похожее на американский THAAD, но с опозданием на 30 лет", - преодолевали эксперты.

Кроме того, в РФ уже почему-то не вспоминают о С-550, который в 2021 году обещали поставить на вооружение до 2025 года.

Разработки РФ - последние новости

Ранее Defence Expres сообщал, что в России придумали "чудо-РЭБ" для защиты НПЗ от украинских дронов. Россияне заявляют, что этот комплекс РЭБ может эффективно бороться против "практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов".

Кроме того, РФ удалось стандартизировать модернизацию Т-62М.

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