Ранее сообщалось, что РФ развернула в Крыму свой С-500.

Новейшие российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 на самом деле не демонстрирует никакой феноменальной эффективности, заявил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, передает 24 канал.

Он объяснил, что для россиян комплексы С-500 являются новейшими, однако некоторые детали системы уже применялись отдельно в сочетании с другими комплексами.

По мнению эксперта, переброска данных систем на территорию временно оккупированного Крыма - это не более, чем показательный шаг РФ.

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"После ряда поражений с системами С-400, им (россиянам) надо что-то противопоставить, что у них что-то есть, потому что они понимают, что это существенный удар по российскому ВПК путем таких ударов с уничтожением систем противовоздушной обороны, уничтожение современных самолетов. То есть они получили такой мощный удар от Украины по своим стратегическим объектам и по оружию, которое они продавали по всему миру", - отметил Храпчинский.

ЗРК С-500 в Крыму - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что Россия развернула в Крыму свой С-500 - "экспериментальное" оружие, которое никогда раньше не использовала. Такое заявление сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

"Россия развернула свою единую систему противовоздушной обороны С-500 в Крыму, поскольку Украина усиливает свои атаки на оккупированном полуострове", - сказал он.

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