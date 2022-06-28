Три ракеты наши военные сбили над Днепром и над Синельниковским районом.

Российские захватнические войска выпустили шесть ракет по Днепропетровской области, половину удалось перехватить системами ПВО.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко.

"В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания", - написал председатель ОВА.

Три ракеты наши военные сбили над Днепром и над Синельниковским районом.

На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.

Удары по Днепру: что известно

Вечером, 28 июня, в Днепре и Николаеве одновременно раздались взрывы, сопровождавшиеся задымлением.

Мэр Днепра Борис Филатов вскоре уточнил, что ракета попала в местное СТО, где в то время находились рабочие.

Никакого оружия и военных на станции не было, добавил Филатов, предприятие занималось ремонтом гражданских автомобилей.

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