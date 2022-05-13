Во время отступления русские войска взорвали три моста через реку Северский Донец в районе сел Рубежное и Старый Салтов в Харьковской области.
Об этом пишет CNN, основываясь на спутниковых снимках от 12 мая.
Этот путь был очень важен для контрнаступления украинских сил, сообщают журналисты.
Мосты находятся примерно в 17 км от российской границы.
Сами населенные пункты были недавно освобождены украинскими войсками.
На другом спутниковом снимке 8 мая, видно, что мост через Печенежскую ГЭС - ближайший к югу мост - также взорван.
Повреждение мостов может значительно затруднить контрнаступление ВСУ.
Для украинских сил важна не только динамика. Основные российские пути снабжения, которые жизненно важны для наступления российских войск в районе города Изюм и в Луганскую область, проходят к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области.
"Хотя не совсем ясно, когда были взорваны мосты и кто несет за это ответственность, маловероятно, что украинцы несут ответственность за их разрушение. Мосты слишком важны для их контрнаступления и нацеливания на линии снабжения", - считают журналисты.
По оценкам Института изучения войны (США), ВСУ успешно контратакуют оккупантов под Харьковом и заставляют их отвести свои силы из региона.
Кроме того, враг вынужден бороться с контратаками украинских войск, отказавшись от бомбардировки города.
Эксперты ISW считают, что РФ может отказаться от плана окружения украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево. Зато оккупанты могут выбрать более мелкое окружение Северодонецка и Лисичанска.