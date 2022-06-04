По всей Украине у сотен тысяч граждан нет доступа к воде и электричеству.

За сто дней полномасштабной войны России против Украины почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство их них - женщины и дети.

Об этом говорится в докладе кризисного координатора ООН по Украине Амина Авада.

"Такого масштаба и такой скорости вынужденного переселения в истории еще не было", - отмечается в заявлении координатора.

По данным ООН, более 3 млн украинских детей были вынуждены прервать учебу из-за начавшихся боевых действий.

По всей Украине у сотен тысяч граждан нет доступа к воде и электричеству.

"В общей сложности, 15,7 млн жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи и число нуждающихся растет", - сообщается в докладе ООН.

Ранее по случаю 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить насилие и начать переговоры.

"Поскольку мы выделяем этот трагический день, я возобновляю мой призыв к немедленному прекращению насилия, неограниченному гуманитарному доступу для всех тех, кто в нем нуждается, безопасной эвакуации гражданских, которые оказались в ловушке боевых действий и к немедленной защите гражданских и соблюдению прав человека в соответствии с международными нормами", - подчеркнул Гутерриш.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 100 дней войны Россия не смогла достичь ни одной стратегической цели.

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