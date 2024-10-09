Депутат не указала наличие наличных денег в своей декларации.

У депутата Хмельницкого горсовета обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов, ее подозревают в незаконном обогащении.

По данным Государственного бюро расследований, депутат в своей декларации не указала наличие у нее наличных денег. Кроме более полутора миллионов незадекларированных долларов, найдены и незадекларированные объекты недвижимости.

"Во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов в различной валюте", - сообщают в ГБР.

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Также отмечается, что следователи Бюро расследуют дело о махинациях на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.

Она задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Ей грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что во время обысков, в частности, в служебных кабинетах и по месту жительства депутата изъято более 1 млн 491 тыс. долларов, 30 тыс. евро, 500 тыс. грн.

"Эти средства фигурантка не внесла в свою ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления", - сказано в сообщении.

В Хмельницкой области у руководительницы МСЭК обнаружили миллионы долларов - детали

В Хмельницкой области это уже второй случай выявления незадекларированных доходов депутатами местных советов за последнее время. Так, недавно руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которая является депутатом областного совета, Татьяну Крупу и ее сына уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. По данным следствия, она причастна к незаконному оформлению инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы.

Ее сын занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. При этом, женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с 500 тыс. долларов через окно.

Кроме того, эта семья владеет, в частности, 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также девятью элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов.

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