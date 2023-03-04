В городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Российские оккупанты стерли украинский город Марьинка в Донецкой области с лица земли. После длительных и безуспешных попыток захватить населенный пункт россияне до основания его разрушили ракетами и артиллерией.

В одном из пабликов захватчиков появились ужасающие фото разрушенной Марьинки. Вместо домов остались лишь руины. В городе не осталось ни одного целого здания или дерева.

На снимках видно дымящиеся здания, все выжжено дотла. При этом сам город покрыт серой мглой.

Видео дня

Бои за Марьинку - что известно

В ноябре 2022 года стало известно, что из Марьинки эвакуировали всех жителей.

16 января 2023 года стало известно, что российские оккупанты не оставили ничего живого в Марьинке, города больше не существует. Захватчиики полностью уничтожили город, в котором еще в 2021 году жили около 9,5 тысячи украинцев.

При этом за февраль ВСУ отбили более 530 штурмов россиян в районе Марьинки и Угледара. При этом враг продолжал попытки захватить два города. Ежедневно на Авдеевском и Шахтерском направлениях проходят тяжелые бои, в результате которых украинские защитники уничтожают технику и живую силу противника.

Вас также могут заинтересовать новости: