В 2021 году в городе жили 9,5 тысяч украинцев.

Российские оккупанты не оставили ничего живого в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Марьинки больше не существует! По крайней мере в том виде, в каком городок существовал до прихода "русского мира", - говорится в сообщении.

"Оккупанты не оставили от города, в котором еще в 2021 году жили около 9,5 тыс. украинцев, ничего живого", - отметили в Страткоме.

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Марьинка - последние новости

Напомним, в начале ноября стало известно, что из Марьинки Донецкой области удалось эвакуировать всех жителей.

Позже стало известно, что в городе ликвидировали комбата кубанских казаков Михаила Саморукова.

По последним данным Генштаба, наибольшую огневую активность оккупанты проявили именно возле Марьинки - в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников.

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