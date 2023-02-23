Враг ежедневно теряет технику и живую силу в попытках захватить города.

За февраль Вооруженные силы Украины отбили более 530 штурмов российских оккупантов в районе Марьинки и Угледара. При этом враг продолжает пытаться захватить два города. Ежедневно на Авдеевском и Шахтерском направлениях проходят тяжелые бои, в результате которых украинские защитники уничтожают технику и живую силу противника.

Такой информацией поделился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на недавнем брифинге. По его словам, на двух упомянутых направлениях РФ ежедневно теряет сотни солдат убитыми и десятки единиц техники. За один лишь февраль украинские защитники отбили 350 штурмов в районе Марьинки и 180 — около Угледара.

"Только вчера наши воины уничтожили 14 танков, 17 БМП, 3 МТЛБ, 2 миномета и БПЛА "Орлан" и 18 БПЛА типа квадрокоптер, и только подтвержденными убитыми враг потерял более 120 и ранеными 137 оккупантов при попытке ведения противником наступления, в том числе и в направлении населенного пункта Победа", — заявил Громов.

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Ситуация на фронте: актуальная информация

Вражеские потери с момента полномасштабного вторжения достигли 145 850 человек. Украинские защитники также взорвали примерно 22 тысячи единиц техники противника.

За сутки бойцы ВСУ отразили около 90 атак рашистов. Наиболее активные наступательные действия оккупанты ведут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным британской разведки, в течение последних шести недель рашисты вели "медленное окружение" Бахмута. Однако у ВСУ остаются пути для транспортировки снабжения с запада.

Как сообщили в оперативном командовании "Север", на границе РФ с Черниговской областью было замечено движение колон техники без опознавательных знаков и с живой силой в форме, напоминающей обмундирование ВСУ. Предположительно, рашисты готовят провокации.

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