Незаконно вывезенные женщины с детьми вынуждены по несколько суток находиться без еды и сна в неотапливаемых автобусах и палатках без надлежащих условий.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о принудительной эвакуации рожениц из оккупированного Донбасса в Россию.

Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на партнерские правозащитные организации, которые осуществляют мониторинг ситуации в ОРДЛО, она рассказала о ситуации вокруг принудительной эвакуации. Оказалось, что женщин выписывают из роддомов, после чего они и их новорожденные дети вынуждены находиться в ужасных условиях.

"На вторые сутки после родов женщин и младенцев выписывают из роддомов для дальнейшей принудительной эвакуации в Российскую Федерацию. Незаконно вывезенные женщины с детьми вынуждены по несколько суток находиться без еды и сна в неотапливаемых автобусах и временных палатках без надлежащих условий: воды, еды, детских смесей, средств гигиены, соответствующей сезонной одежды", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия РФ угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей, нарушается их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьей 3 Всеобщей декларации прав человека.

"Прошу мировое сообщество отреагировать на факты незаконного вывоза на территорию РФ украинских граждан - женщин с новорожденными детьми, что нарушает основные права – на жизнь и охрану здоровья", - добавила омбудсмен.

Эвакуация жителей "ЛДНР" - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 февраля глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Ростовскую область (РФ). По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

В последние дни российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.