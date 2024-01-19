Несмотря на отказ Бундестага, Иван Гаврилюк ожидает от Германии приверженности поставкам Taurus.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что все войны завершаются за столом переговоров, но Россию после войны нужно лишить ядерного оружия.

В интервью Tagesspiegel он также отметил, что, несмотря на то, что Бундестаг проголосовал против поставок Taurus в Украину, Германия всё-таки созреет и передаст оружие.

"Я ожидаю, что мы получим всю необходимую поддержку, включая Taurus. Германия и Франция возглавляют сильную коалицию противовоздушной обороны для укрепления противовоздушной обороны Украины, и Taurus может значительно усилить ее. Он способен поражать труднодоступные места расположения самолетов противника, ракетных комплексов и складов боеприпасов", - сказал Гаврилюк.

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Он отметил, что Taurus имеет большую дальность действия, чем другие ракеты и крылатые ракеты, которые Украина уже получила, а также устойчива к системам радиоэлектронной борьбы противника.

Ядерные угрозы РФ - детали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обрушился с критикой на США за поддержку Украины. Он заявил о риске конфронтации между ядерными державами, исключив возможность обсуждения с Вашингтоном вопросов стратегической безопасности.

"Уже сейчас все чаще говорят о прямом столкновении ядерных держав", - сказал Лавров журналистам в четверг на своей ежегодной пресс-конференции в Москве. "На Западе остается все меньше сдерживающих факторов".

Он обвинил США и их европейских союзников в эскалации конфронтации с Москвой из-за неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

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