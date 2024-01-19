Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что все войны завершаются за столом переговоров, но Россию после войны нужно лишить ядерного оружия.
В интервью Tagesspiegel он также отметил, что, несмотря на то, что Бундестаг проголосовал против поставок Taurus в Украину, Германия всё-таки созреет и передаст оружие.
"Я ожидаю, что мы получим всю необходимую поддержку, включая Taurus. Германия и Франция возглавляют сильную коалицию противовоздушной обороны для укрепления противовоздушной обороны Украины, и Taurus может значительно усилить ее. Он способен поражать труднодоступные места расположения самолетов противника, ракетных комплексов и складов боеприпасов", - сказал Гаврилюк.
Он отметил, что Taurus имеет большую дальность действия, чем другие ракеты и крылатые ракеты, которые Украина уже получила, а также устойчива к системам радиоэлектронной борьбы противника.
Ядерные угрозы РФ - детали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обрушился с критикой на США за поддержку Украины. Он заявил о риске конфронтации между ядерными державами, исключив возможность обсуждения с Вашингтоном вопросов стратегической безопасности.
"Уже сейчас все чаще говорят о прямом столкновении ядерных держав", - сказал Лавров журналистам в четверг на своей ежегодной пресс-конференции в Москве. "На Западе остается все меньше сдерживающих факторов".
Он обвинил США и их европейских союзников в эскалации конфронтации с Москвой из-за неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.