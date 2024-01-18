Сергей Лавров обвинил США и их европейских союзников в эскалации конфронтации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обрушился с критикой на США за поддержку Украины. Он заявил о риске конфронтации между ядерными державами, исключив возможность обсуждения с Вашингтоном вопросов стратегической безопасности.

"Уже сейчас все чаще говорят о прямом столкновении ядерных держав", - сказал Лавров журналистам в четверг на своей ежегодной пресс-конференции в Москве. "На Западе остается все меньше сдерживающих факторов".

Он обвинил США и их европейских союзников в эскалации конфронтации с Москвой из-за неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

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"Мы не видим оснований не только для дополнительных совместных мер по контролю над вооружениями, но и для любого разговора с США о стратегической стабильности в целом", - сказал он, пишет Bloomberg.

Лавров выступил с предупреждением, готовясь к поездке в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН на следующей неделе. Россия неоднократно прибегала к ядерным угроозам, поскольку ее силы терпят поражение в ходе вторжения, которое должно было продлиться всего несколько дней, вызывая осуждение со стороны США и НАТО, а также стран, включая Китай и Индию, которые заявили о более нейтральной позиции в отношении войны.

Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ - последние новости

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в июне, что администрация Байдена стремится обсудить с Россией вопросы контроля над вооружениями, спустя несколько месяцев после того, как президент Владимир Путин приостановил участие своей страны в новом ядерном договоре СНВ.

Договор, срок действия которого истекает в 2026 году, был последним соглашением между двумя крупнейшими ядерными державами, ограничивающим их арсеналы стратегических вооружений. Президент США Джо Байден назвал выход Путина из договора "большой ошибкой", заявив при этом, что нет никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие.

Лавров последовательно защищал вторжение России в Украину перед лицом широкого международного осуждения, хотя он неоднократно отрицал, что Москва планировала нападение за несколько недель до начала войны.

Украина и ее союзники утверждают, что война закончится немедленно, если российские войска уйдут с оккупированной территории. Путин говорит, что Россия будет продолжать войну, чтобы "демилитаризировать" Украину и не допустить ее вступления в НАТО.

Находясь под санкциями США и других стран Группы семи, а также Европейского союза, Лавров стремится ослабить попытки дипломатической изоляции России из-за войны, укрепляя отношения с государствами глобального Юга, а также Индией и Китаем.

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