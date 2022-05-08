Враг будет пытаться пополнить свои резервы.

На сегодняшний день на территории Украины находится около 65%боеспособной части Вооруженных сил РФ.

Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день, если опираться на аналитические выводы западных экспертов, то в Украине находится 65% боеспособного войска ВС РФ. Если мы разгромим это войско, тогда РФ не будет способна восстановить ту боеспособность, которая у нее была до начала этой военной кампании", - отметил эксперт.

В то же время, он добавил, что враг будет пытаться пополнить резервы.

"Еще будут резервы — они будут пытаться пополнить потери", - отметил Жданов и добавил, что если врагу это не удастся это будет считаться военным поражением.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

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