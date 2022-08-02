За время полномасштабного вторжения российское военное руководство ежемесячно узнает о новых увольнениях.

В России - генералопад - кого ликвидируют, кого судят, а кого просто лишают хлебного места.

Журналисты проекта FreeДом рассказывают, о каких российских генералах идет речь. Так, генерал-лейтенант Виктор Воронов - армейский тыловик, заместитель главы военного округа по материальному обеспечению. Он отвечал за Южный регион, который граничит с Украиной. Отвечал, потому что сейчас он - один из виновных за слабость российской армии и имеет статус подсудимого.

Прокуратура обвиняет генералов в хищениях, мол, тратил деньги не на "вторую армию мира", а на обустройство собственного дома.

Чего стоит сообщение, как из 10 расконсервированных российских танков, которые должны были отправить на войну в Украину, на ходу был только один.

По стечению обстоятельств внимание силовиков к генералу-завхозу совпало с назначением еще одного генерала - Суровикина, руководящего южным фронтом армии РФ. Последний заменил на своем посту другого генерала Дворникова, который руководил русскими наемниками во время военных действий в Сирии.

Путинские чистки дошли и до Министерства обороны РФ. Линия сопротивления между ФСБ и генералитетом показывает, что армейцы проигрывают. В свежем указе Кремля говорится, что новым ответственным за военно-политическое управление российской армии будет Виктор Горемыкин. Он с сначала нулевых работал в кадровом отделе Министерства обороны и дослужился до главного начальника управления. Теперь он ответственный за патриотическое желание россиян идти на убой.

За время полномасштабного вторжения российское военное руководство ежемесячно узнает о новых увольнениях. Безумный кадровый поток может иметь два объяснения - или же бешеное желание Путина одержать хоть какую-то победу в Украине, или страх, чтобы так случайно в России не вырос новый генерал калибра Александра Лебедя. Он был первым и пока последним военным, который публично бросал вызовы путинскому режиму.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

В число отстраненных генералов входят командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также некоторое время исполнял обязанности Главного оперативного командующего.

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