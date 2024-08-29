Пономарев убежден, что Кремль будет прилагать колоссальные усилия, чтобы выбить украинскую армию со своей территории.

Пока Соединенные Штаты считают, что вторжение ВСУ на территорию Курской области может ускорить процесс перехода к переговорам с Москвой, а российский оппозиционер Илья Пономарев убеждает - никаких переговоров теперь быть не может.

Между тем, по его словам Вашингтон активно давит на Киев, чтобы украинцы не создавали органов власти на территории России. Об этом он заявил в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук".

"Американцы считают, что заход украинских войск на территорию России только подталкивает к переговорам. Мол, это буферная зона, это лишь временно. Но это не так! Путин не будет вести никаких переговоров, пока он не решит "курский вопрос". Для него это не на пользу и он это очень хорошо понимает", - считает российский политик.

Пономарев убежден, что Кремль будет прилагать колоссальные усилия, чтобы выбить украинскую армию со своей территории.

"Если он решит этот вопрос - а я в это не верю - Украина попадет в гораздо худшую позицию, чем она была до вторжения в Курскую область. Потому что это будет выглядеть, как поражение", - считает он.

Несмотря на это, Пономарев добавляет - действия ВСУ в Курской области могут стать шансом для российской оппозиции.

"Эту войну невозможно закончить, если мы не победим путинизм и не уничтожим его. Если мы не разрушим империю. Курщина - это прекрасный пример, где мы можем начать и создать политическую альтернативу и распространять на другие регионы России", - уверен он.

Возможность переговоров с РФ

Есть по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым и не создаст основ для справедливого прочного мира. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михайшло Подоляк. По его словам, первая причина в том, что невозможно доверять россиянам.

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