Билльстрём горячо поддерживает наступление в то время, как некоторые западные чиновники опасаются, что оно может плохо сказаться на растянутые силы Украины на востоке страны.

Дерзкое наступление Украины на территорию России подорвало режим Владимира Путина и доказало ложность его предупреждений о том, что усиление западной поддержки Киева приведет к эскалации войны, заявил министр иностранных дел Швеции.

Трехнедельное наступление, в ходе которого Украина захватила около 1200 кв. км Курской области России, изменило "нарратив конфликта", заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью Financial Times. Он призвал союзников Киева активизировать помощь.

"Тот факт, что это вообще стало возможным, гораздо важнее, чем фактическая территория на месте. Это катастрофично для режима Путина. Это показывает российскому населению и всему миру, что российская военная машина полая... Она не смогла защитить свою границу", - сказал он.

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Швеция, которая прекратила двухвековой военный нейтралитет и присоединилась к НАТО после начала боевых действий России в Украине, с февраля 2022 года является ключевым поставщиком критически важного вооружения для Украины.

Билльстрём горячо поддерживает наступление в то время, как некоторые западные чиновники опасаются, что оно может плохо сказаться на растянутые силы Украины на востоке страны. Особенно это касается района Покровска, где Россия в последние дни добилась значительных успехов.

Некоторые официальные лица высказывают предположение, что Киев испытывал сильное давление со стороны западных столиц по вопросу мирных переговорах, которые могли бы положить конец войне.

"Если раньше и были такие идеи [о скором мирном урегулировании], то грандиозный успех с "Курском" изменил ситуацию", - добавил Билльстрём.

Шведский министр сказал, что не будет говорить о военной стратегии, но наступление имело огромное "политическое влияние". По словам Биллстрёма, оно продемонстрировало как слабость Путина, так и ошибку, которую совершают некоторые на Западе, веря его предупреждениям об эскалации.

"Рано или поздно мы все должны осознать, что многое из того, что исходит из Москвы, - это горячий воздух. Намерение состоит в том, чтобы заставить нас поверить, что Россия намного сильнее, чем она есть на самом деле", - сказал он.

Операция в Курской области - мнение экспертов

Можно ожидать, что сила наступления, которая интенсифицировалась, особенно на восточном фронте в Украине в течение Курской операции, исчерпывает свой потенциал. Об этом сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он отмечает, что ситуация в Курской области остается не определенной, динамичной.

"Скорее всего не оправдались расчеты на то, что Путин немедленно будет реагировать на вторжение иностранных войск на территорию РФ. Пока этого не произошло, но не факт, что так может продолжаться очень долго", - подчеркнул он.

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