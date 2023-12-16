Так называемая "сверхдержава" только сейчас обратила свое внимание на морские дроны, отметил спикер ВМС.

Информация о том, что Россия создала свой первый ударный морской дрон под названием "Одуванчик", больше похожа на пропаганду, заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По заявлениям российских пропагандистов, этот дрон должен быть использован для боевых действий в Черном море.

"Те все потуги выглядят как обычный очередной пропагандистский трюк", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, так называемая "сверхдержава" только сейчас обратила свое внимание на морские дроны. Плетенчук отметил, что, в частности, Украинская Служба безопасности, Главное управление разведки Минобороны, ВМС уже используют дроны различных конструкций. Он подчеркнул, что благодаря украинским морским дронам было уничтожено 12 вражеских судов, а еще 22 - повреждены.

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"И это результат реальный, который уже сопоставим в целом с количеством кораблей РФ в Черном и Азовском морях", - добавил спикер ВМС ВСУ.

На вопрос, насколько этот дрон "Одуванчик" может быть опасным для Украины, Плетенчук ответил, что это "покажет практика".

"Они до этого, несколько недель назад заявляли об еще одном (морском дроне - УНИАН). Мы видим обычный алюминиевый катер, который они применяют в качестве макета. Достоверной информации пока нет относительно этой разработки", - отметил Плетенчук.

Как сообщал УНИАН, Россия пытается воссоздать украинский морской дрон "Морской малюк" SeaBaby, который был эффективно применен для атак в Черном море. Эти дроны, разработанные СБУ, атаковали, в частности, Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, ракетный корабль "Самум".

По данным СМИ, россиянам удалось собрать "условно рабочую" модель украинского надводного беспилотника SeaBaby из остатков нескольких аппаратов, найденных на месте атак.

В 388 морском разведывательном пункте специального назначения Черноморского флота РФ проводится его детальное изучение и перепрограммирование в лабораторных условиях. Оккупанты надеются, что в дальнейшем смогут использовать его для атак против украинских военных.

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