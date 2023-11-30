Оккупанты надеются, что в дальнейшем смогут использовать его для атак против украинских военных.

Российские оккупанты предпринимают попытки восстановить украинский надводный беспилотник "SeaBaby", разработанный СБУ, чтобы применить его против Украины.

По данным издание "Украинская правда", россиянам удалось собрать "условно рабочую" модель украинского надводного беспилотника "SeaBaby" из остатков нескольких аппаратов, найденных на месте атак. Сейчас аппарат доставили в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота РФ.

"Сейчас проводится его детальное изучение и перепрограммирование в лабораторных условиях. Оккупанты надеются, что в дальнейшем смогут использовать его для атак против украинских военных. Оккупанты в очередной раз пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет украинских и западных разработок", - пояснил собеседник издания.

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Украинский надводный дрон SeaBaby - подробности

Ранее Украина успешно применяла для атак в Черном море морские надводные дроны "Морской малыш" (SeaBaby), которые являются собственной разработкой СБУ.

С помощью этих дронов были атакованы в частности, Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, а впоследствии и ракетный корабль "Самум".

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