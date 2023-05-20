Генерал-лейтенант выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства РФ по захвату Украины.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на командующего 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского и сообщила ему о подозрении за ведение агрессивных военных действий.

Об этом сообщает СБУ в Facebook. "В начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области. Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Таким образом Рузинский выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства РФ по захвату Украины", - говорится в сообщении.

При этом, для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области он задействовал более 4 тыс. российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки "Балаклея".

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СБУ установило, что для ведения боевых действий против Сил обороны Украины захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек".

Также, при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области, этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира - командующего Западным военным округом Вооруженных сил РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, расчеты 300-мм РСЗО "Смерч".

"Рузинскому подчинялась военная комендатура в г. Балаклея, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей", - говорится в сообщении.

При этом, за ведение агрессивной войны против Украины Кремль наградил более 1 тыс. рашистов, находившихся в подчинении Рузинского.

"А сам он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России, где сейчас скрывается от правосудия", - сказано в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Интересные новости Харьковской области - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому "коменданту" города Балаклея Харьковской области, который во время оккупации населенного пункта пытал украинских граждан. По его приказу в пыточной людей подвергали жестоким пыткам, а также длительное время держали без еды и воды.

Напомним, украинская армия 6 сентября прошлого года начала успешную контрнаступательную кампанию в Харьковской области и прогнала захватчиков.

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