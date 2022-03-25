Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

В Азовской операционной зоне в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Задачи оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению города Киев и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Противнику удалось частично достичь успеха в Донецком операционном районе, по продлению временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью и ВОТ АР Крым.

Враг продолжает пополнение потерь, осуществляя мероприятия подготовки и перемещения резервных подразделений Вооруженных сил РФ.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Полесском направлении враг наступательных действий не проводил, продолжил нанесения артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.

На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий. Осуществляет неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия по направлению на города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

На Слобожанском направлении противник осуществляет блокирование городов Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, несет потери.

Отмечается выведение отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию Российской Федерации в связи с потерями более чем 50 процентов личного состава.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредотачивает на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха не имеет.

На Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.

На Южнобугском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.

Как сообщал УНИАН, возле Бердянска в Запорожской области было уничтожено большой десантный корабль российских оккупантов.