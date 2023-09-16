Плетенчук отметил, что большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

После поражения большого десантного корабля и подлодки российских оккупантов в Севастополе они передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. "Процессы, которые касаются освобождения нашей территории, будут продолжаться в дальнейшем. Показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - сказал он.

Плетенчук также сообщил, что пораженный большой десантный корабль не подлежит восстановлению, как из-за особенностей повреждений, так и из-за его "достаточно почтенного возраста". Он отметил, что ремонтировать его бессмысленно и дорого.

Видео дня

"Этот большой десантный корабль был участником так называемого "Сирийского экспресса", то есть он поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ", - рассказал Плетенчук.

Касательно подлодки, представитель ВМС отметил, что это впервые, когда РФ в результате боевых действий потеряла подводную лодку.

Ситуация в оккупированном Крыму

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов. Впоследствии выяснилось, что той ночью был атакован судоремонтный завод, в доке которого находился большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку, которая была носителем ракет "Калибр".

В интервью УНИАН капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал, что это довольно распространенный корабль. Он может нести роту морской пехоты (около 120 человек) и около 14 единиц бронетехники, такой как БТР. Такая единица очень нужна россиянам. В частности, в начале полномасштабной войны они перебросили шесть дополнительных десантных кораблей в Черноморский флот из Северного флота и Балтийского флота.

Вас также могут заинтересовать новости: