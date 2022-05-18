Рашисты стараются выйти на участки, которые удобно оборонять.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска начали переходить к обороне.

Об этом он заявил в эфире "Фейгин live".

"На всех направлениях сейчас российские войска получили примерно такую команду, это из открытых источников, никакой тайны здесь нет, просто это видно по их действиям: захватить позиции, наилучшие для удержания обороны на данном участке местности", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты стараются выйти на участки, которые удобно оборонять: населенные пункты, холмы и естественные рубежи типа рек и оврагов. Часть войск продолжает наступать, а остальные "за их спиной уже закапываются".

"В некоторых местах, уже закапываются и те, которые стоят на первой линии. Они ведут беспокоящие действия, отжимая нас, чтобы смогли закопаться", - отметил он.

"Можно сказать аккуратно, что российская армия начала переходить к обороне по всему участку, от Херсона до Харькова. Единственное место, где они этого еще не делают - это Изюмское и Луганское направления. Вот там еще дожимают", - отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что оккупанты разрушили мост на Сумщине, испугавшись возможного контрнаступления.

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