В так называемой "ДНР" осталось воды на три недели.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты прорываются в Славянск из-за того, что воды в так называемой "ДНР" осталось на три недели.

Об этом он рассказал в эфире "Фейгин live".

В понедельник, 16 мая, "ответственный" за водоканал "ДНР" сообщил, что воды осталось всего на три недели.

"А истоки этого водоканала находятся рядом со Славянском. И они могут туда рваться, в том числе, по этой причине. Потому что там катастрофа. Там же система водоснабжения очень хитрая. Она начинается под Славянском, идет через территорию Донецкой области, контролируемой российскими войсками, и вплоть до Мариуполя, – рассказал Арестович.

По его словам, с началом боевых действий эта система была разрушена. Теперь воду подают по "мигающему графику".

Напомним, что 11 мая оккупанты нанесли ракетные удары по двум районам Славянска Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: