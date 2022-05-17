Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты прорываются в Славянск из-за того, что воды в так называемой "ДНР" осталось на три недели.
Об этом он рассказал в эфире "Фейгин live".
В понедельник, 16 мая, "ответственный" за водоканал "ДНР" сообщил, что воды осталось всего на три недели.
"А истоки этого водоканала находятся рядом со Славянском. И они могут туда рваться, в том числе, по этой причине. Потому что там катастрофа. Там же система водоснабжения очень хитрая. Она начинается под Славянском, идет через территорию Донецкой области, контролируемой российскими войсками, и вплоть до Мариуполя, – рассказал Арестович.
По его словам, с началом боевых действий эта система была разрушена. Теперь воду подают по "мигающему графику".
Напомним, что 11 мая оккупанты нанесли ракетные удары по двум районам Славянска Донецкой области.