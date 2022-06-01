При помощи БпЛА "Орлан-10" оккупанты ведут разведку вблизи Изюма, Первомайска и Большой Камышевахи.

Враг усилил группировку в городе Купянск Харьковской области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 06:00 1 июня по российскому вторжению.

Отмечается, что с целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов российские войска усилили группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.

Также сообщается, что на Славянском направлении противник провел перегруппировку войск. Вследствие потерь в районе Долгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.

Кроме того, враг вел разведку позиций украинских войск при помощи БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайск и Большая Камышеваха.

Напомним, российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Слобожанскомв направления.

Вас также могут заинтересовать новости: