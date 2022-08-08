Это самый новый тип ракет, которые имеет на вооружении Россия.

Для удара 7 августа по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель Миг-31, также могут применяться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это самый новый тип ракет, которые имеет на вооружении Россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/час. После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", - говорится в сообщении.

В командовании пояснили, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.

"С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важных целях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 августа, Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военных объектах в Винницкой области, есть пострадавшие. Деталей не отмечалось.

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