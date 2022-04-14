Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности России.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что Россия лишена возможности продолжать программы производства современного вооружения такие, как "Кинжал" (российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс - УНИАН).

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Производить современные ракеты или модернизировать существующие Россия лишена таких возможностей. Потому что, если российский оборонно-промышленный комплекс имел ранее проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности России, они фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что с оккупантами даже не хотят иметь дело Азиатские страны, с которыми Россия пыталась установить контакты.

"На сегодня можно сказать, что, скажем так, комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы как с "Кинжалом", с другими подобными, гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена. С ними даже не хотят иметь дело Азиатские страны, с которыми Россия пыталась установить контакты. Поэтому для нас это позитивный сигнал в том смысле, что как и там не было, но технологий и возможностей для производства для пополнения своих арсеналов в них все уменьшается и уменьшается", - сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Минобороны страны-агрессора официально заявило о применении ракет комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика Миг-31 – Миг-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности свыше 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.