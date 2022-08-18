Там они будут нести круглосуточное боевое дежурство.

Россия в четверг, 18 августа, перекинула три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Такой шаг был сделан, якобы, "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".

В Минобороны РФ утверждают, что "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника".

Отмечается, что МиГ-31 в указанном районе будут круглосуточно нести боевое дежурство.

Напомним, Польша решила построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью.

Ранее из-за Калининграда Россия пригрозила Литве войной. Так, российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что запрет транзита подсанкционных товаров через Литву в Калининград может обернуться для Вильнюса вооруженным конфликтом с РФ.

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